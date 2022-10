"இனி நான் யாருன்னு காட்டுறேன்” மணிகண்டன் விரக்தியில் எடுத்த முடிவு.. தொடங்கியது புது பிரச்சனை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் பதினாறாவது நாளில் நீயும் பொம்மை நானும் பொம்மை டாஸ்க் தொடங்கி இருக்கிறது.

இன்றைய முதல் பிரமோ வில் கடும் கோபத்தில் மணிகண்டன் விரக்தியில் பேசுவதை பார்த்த ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது.

மணி கண்டனின் பொம்மையை எடுக்காமல் சக போட்டியாளர்கள் அலட்சியம் செய்ததால் இன்று புது பிரச்சனை தொடங்கி இருக்கிறது.

English summary

On the sixteenth day of Bigg Boss Tamil Season 6 show, you and toy and toy task has started. The fans are shocked to see Manikandan talking in frustration in the first brahmo. Today a new problem has started as fellow contestants have neglected to take Mani Kandan's toy.