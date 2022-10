என்ன என்ன கதை சொல்றாங்க பாருங்க..இந்தவார எவிக்ஷனில் சிக்கிய சில்வண்டுகள்..அந்தநபர் தப்பித்துவிட்டார்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 மூன்றாவது வார எலிமினேஷனுக்கான நாமினேஷன் நடைபெற்றிருக்கிறது.

கடந்த வாரம் கமல் முன்னிலையில் சில போட்டியாளர்களுக்கு கிடைத்த ரோஸ்ட் காரணமாக சக போட்டியாளர்களால் ஒரு சில போட்டியாளர்கள் நாமினேசன் செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர்.

இரண்டு வாரம் தொடர்ந்து நாமினேஷனில் இருந்த மகேஸ்வரி இந்த வார நாமினேஷனில் இருந்து தப்பிவிட்டார்.

மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்த ஜி பி முத்து, தான் போகிற இடமே வேறாம்..பிக் பாஸ்க்கு இனி என்ட் கார்ட்டா?

