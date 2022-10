ஆட்டத்தை தொடங்கிய ஜி பி முத்து..!! அட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இப்படியா பண்ணுவாங்க.!!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஆறாவது சீசன் தொடங்கிய முதல் நாளிலே ஆட்டம் பாட்டம் களைகட்டி இருக்கிறது.

கடந்த சீசனிலே அதிகமாக ரசிகர்களால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போட்டியாளரான ஜி பி முத்து இந்த சீசனில் கலந்துள்ளார்.

மழையில் நனைந்தபடியே ஜி முத்து முத்து போட்ட ஆட்டத்தை பார்த்து போட்டியாளர்கள் மட்டுமல்ல ரசிகர்களும் என்ஜாய் பண்ணி வருகிறார்கள்.

English summary

Bigg Boss 6 Tamil GP Muthu: The game is on the bottom. GP Muthu, the contestant who was most expected by the fans in the last season, has joined this season. Not only the contestants but also the fans are enjoying watching the performance of GP Muthu while getting wet in the rain.