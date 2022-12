எதிர்பாராத ட்விஸ்ட் இந்த வாரம் வெளியேறப் போகிறவர் இவரா? கடந்த வாரத்தை போலவே கடைசி நேர மாற்றமா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் கடந்த வாரத்தை போலவே இந்த வாரத்திலும் எதிர்பாராத வெளியேற்றம் நடைபெறும் எனத் தகவல்கள் வெளியேறி இருக்கிறது.

இதுவரைக்கும் இல்லாத வகையில் இந்த முறை முதல் முறையாக இன்று இரவு வரை மட்டுமே ரசிகர்களால் வாக்கு செலுத்த முடியும்.

இந்த நிலையில் இப்ப வரைக்கும் வாக்குகளின் எண்ணிக்கையில் கடைசி இடத்தில் இருக்கும் போட்டியாளரின் பெயர் பலருக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

பிக் பாஸ் விட்டு வருவதற்கு குடும்பம் மட்டும் காரணம் இல்லை..வேறு காரணமும்..உண்மையை உளறிய ஜி.பி முத்து

There are reports that there will be an unexpected eviction in Bigg Boss Tamil Season 6 this week as well as last week.For the first time ever, fans can vote only until tonight.In this situation, the name of the contestant who is at the last place in the number of votes so far has shocked many people.