ஆரம்பத்தில் ரட்சிதா செய்த உதவி.. ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு போராட்டம்.. மைனா நந்தினியின் கண்ணீர் கதை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பலரையும் சிரிக்க வைத்து எப்போதும் சிரித்த முகமாக இருக்கும் மைனா நந்தினி தன்னுடைய ஆரம்பகால வாழ்க்கையை குறித்து பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் பேசியிருக்கிறார்.

சத்துணவு சாப்பாட்டிற்காகவே அவருடைய பள்ளி வாழ்க்கை தொடங்கி இருக்கிறதாம்.

சீரியல்களில் நடிக்கும் போது உடுக்க சரியான உடை கூட இல்லாமல் பல நேரங்களில் அவதிப்பட்டு இருக்கிறார் ஆரம்ப காலத்தில் அவருக்கு நடிகை ரட்சிதா செய்த உதவியைப் பற்றி நன்றியோடு நினைவு கூர்ந்து இருக்கிறார்.

கணவரைப்பற்றி மைனா நந்தினி வெளியிட்ட உண்மை...காதலர் தினத்தில் இப்படி ஒரு ஆசையா??

English summary

Bigg Boss 6 Tamil: Myna Nandini, who always makes many people laugh, has talked about her early life inside the Bigg Boss house. Her school life started only for nutritious food. She has suffered many times without even proper clothes to wear while acting in serials. .