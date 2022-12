பிரேக்கப் காரணம்!? ரச்சிதாவை குறித்து தன் காதலி சொன்னது இதுதான்! உளறிய ராபர்ட் மாஸ்டர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு ராபர்ட் மாஸ்டர் வெளியே வந்த பிறகு ரசிகர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி வந்ததற்கெல்லாம் மொத்தமாக பதில் சொல்லி சேனல்களுக்கு போட்டி போட்டு பேட்டி கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

சமூக வலைத்தளத்தில் ஆக்டிவாக ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்து கொண்டிருக்கும் ராபர்ட் மாஸ்டர் இடம் பலரும் உங்களுக்கு பிரேக்கப் ஆகிவிட்டதா? என்று கேட்டு வருகிறார்கள். அதை குறித்து உண்மையை விளக்கி இருக்கிறார்.

English summary

After Robert Master came out of Bigg Boss Tamil Season 6, he is giving answers to all the questions raised by the fans and giving interviews to the channels.Robert Master, who is actively answering questions from fans on social media, has many people broken up with you? They are asking that. He has explained the truth about it.