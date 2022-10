பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த ஜி.பி முத்து கொண்டாடிய பங்க்ஷன்..இதனால் தான் இவர் வெளியே வந்தாரா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசனில் ஒரு போட்டியாளராக இருந்த ஜி பி முத்து நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறி குழந்தைகளோடு மகிழ்ச்சியாக தீபாவளி ஃபங்ஷனை கொண்டாடி வருகிறார்.

பிரபலங்கள் மட்டுமல்லாமல் சாதாரண மக்களும் தீபாவளியை சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டு இருக்கும்போது ஜி பி முத்து நடு தெருவில் செய்த செயல் பலருக்கும் வியப்பை கொடுத்து இருக்கிறது.

ஜி.பி முத்து கிளம்பியதும் வில்லன் நடிகரை மீண்டும் அழைக்கும் பிக்பாஸ்.. இனி நிகழ்ச்சி களைகட்ட போகுது!

English summary

GP Muthu, who was a contestant in the sixth season of Bigg Boss, has left the show and is celebrating a happy Diwali function with her kids.When not only celebrities but also ordinary people are celebrating Diwali, GP Muthu's action in the middle of the street has surprised many.