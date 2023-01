டைட்டில் ஜெயித்த பிறகு ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டு அசீம் வெளியிட்ட முதல்வீடியோ..பிரச்சனை இதுதானாம்

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் டைட்டில் வின்னர் அசீம் இரண்டு நாட்களாக வீடியோ வெளியிடாததற்கு ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறார்

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியின் டைட்டில் வின்னராக அசீம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இருக்கிறார்.

இரண்டு நாட்கள் கழித்து முதல் முறையாக வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

தனக்கு இதுவரைக்கும் ஓட்டு அளித்து ஒவ்வொரு முறையும் ஆதரவு தந்த ரசிகர்களுக்கு நன்றி கூறியிருக்கிறார்.

இரண்டு நாட்களாக தனக்கு அதிகமான வேலை இருந்ததாகவும் அதனால் தான் தன்னால் வீடியோ வெளியிட முடியவில்லை என்று விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

சமூக வலைத்தளத்தில் அசீமிற்கு மெசேஜ் செய்து திட்டும் நெட்டிசன்கள்.. இது தான் "அறமா" ரசிகர்கள் கேள்வி?

English summary

Azeem has been selected as the title winner of Bigg Boss Tamil Season 6.He has released a video for the first time after two days.He has thanked the fans who have always voted for him and supported him every time.He explained that he was busy for two days and that's why he couldn't post the video.