பிக்பாஸ்க்காக மேலும் கடன் வாங்கியிருக்கிறேன்...தாமரையின் கதறல்.. இவ்வளவு பணமா செலவாச்சு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் தாமரைச்செல்வி தன்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையைப் பற்றி கூறியிருக்கிறார்.

அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் தான் கலந்து கொள்வதற்காக கடன் வாங்கி செலவு செய்து இருப்பதாகவும் தன்னுடைய சக போட்டியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Thamarai selvi, who is attending the Bigg Boss Ultimate show, has told about her daily life.He also told his fellow contestants that he had borrowed and spent money to attend the Ultimate show.