பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: முதல் நாளே ரசிகர்களை கடுப்பாக்கிய செயல்கள்..ஆரம்பமே இப்படியா, பறக்கும் மீம்ஸ்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிரம்மாண்டமாக தொடங்கப்பட்ட பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியை முதல் நாளே நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி தொடங்கப்பட்ட முதல் நாளே இவ்வளவு கமெண்டுகளை பெறும் என்பது யாரும் எதிர்பார்க்காதது என்று பலரும் கூறி வருகின்றனர்.

Netizens have been articulating the Bigg Boss Ultimate show from day one, which got off to a great start.Many are saying that no one expected to receive so many comments on the first day of the Bigg Boss Ultimate show.