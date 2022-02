தாமரையின் வீட்டைப்பற்றி அவரே சொன்ன பதில்...இதுதான் உண்மையாம்.. தாமரைக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் தன்னுடைய வீட்டின் உண்மை நிலவரத்தைப் பற்றி தாமரைச்செல்வி கூறியுள்ளார்.

சமூக வலைத்தளத்தில் பலர் தான் வசதியாக வாழ்ந்து வருவதாக காட்டி வருவதால் அவர்களுக்கு தாமரைச் செல்வி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

வெகுண்டு எழுந்த தாமரை.. சண்டைக்களமாக மாறிய பிக்பாஸ் வீடு... இதுதான் காரணமா

English summary

Thamarai selvi talks about the true condition of her house on the Bigg Boss Ultimate show.Thamarai selvi has retaliated against many people on the social networking site for showing that they are living comfortably.