அமுதவாணனுக்கு ஊர் மக்கள் கொடுத்த சிறப்பான வரவேற்பு மகன்கள் செய்த செயல்.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறிய அமுதவாணன் முதல் முறையாக வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் பணப்பெட்டியில் வைக்கப்பட்ட 11,75,000 பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு அமுதவாணன் வெளியேறி இருந்தார்.

கடைசி வாரத்தில் அமுதவாணன் தானாக விருப்பப்பட்டு பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறி இருந்த நிலையில் அவருடைய ஊர்காரர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் அவருக்கு பிரம்மாண்டமாக வரவேற்பு கொடுத்து இருக்கின்றனர்.

English summary

Amudavanan, who left Bigg Boss Tamil Season 6, has released a video for the first time.Amudavanan had left the Bigg Boss Tamil Season 6 show with 11,75,000 cash kept in the cash box.In the last week, Amudavanan voluntarily left the Bigg Boss show, but his family members and relatives have given him a grand welcome.