குக் வித் கோமாளியில் தொகுப்பாளரும் மாற்றமா?? பீலிங்கில் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: தற்போது விரைவில் ஒளிபரப்பாக இருக்கும் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளர் மாற்றப்பட்டு உள்ளார் என்ற செய்தி வைரலாக பரவி வருகிறது.

இதுவரைக்கும் தர்ஷன் இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வந்தநிலையில் அவருடைய ரசிகர்கள் அவரை அதிகமாக மிஸ் பண்ணி வருகின்றனர்.

English summary

News is spreading that the host of the soon-to-be-aired Cook With Comali show has been changed.Darshan has been hosting the show so far and his fans miss him a lot.