குக் வித் கோமாளி.. நல்ல மனசுக்காரர் பாலா..அவரோட அம்மாவை பார்த்திருக்கீங்களா?

சென்னை: குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர் பாலாவின் நல்ல மனசுக்கு எல்லாமே நல்லதாகவே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கோமாளியாக நடித்து காமெடி செய்தாலும் பாலாவின் செயல் ஹீரோவாக உயர்த்தி வருகிறது. அந்த நல்ல மனசுக்காரர் பாலாவின் அம்மாவின் புகைப்படம் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சிக்கு வரும் முன்பே கலக்கப் போவது யாரு ஆறாவது சீசனில் கலந்துகொண்டு டைட்டில் பட்டத்தை பெற்று இருக்கிறார் பாலா. மற்ற காமெடி பிரபலங்கள் டைமிங்கில் காமெடி செய்தாலும், பாலா பக்காவாக டைமிங்கிலும் எதுகை மோனையோடு கலாய்ப்பவர்.

இவர் கோமாளிகளை வெற்றி பெற முழு உழைப்பையும் போட்டாலும், எலிமினேஷன் என்று வந்தால், பாலா எந்த குக்குகளுக்கு செல்வாரோ அந்த குக் தான் அதிகப்படியாக வெளியேறுவார்கள். இதையும் அவரே கூறி, மற்றவர்களை சிரிக்க வைத்து விடுவார். சின்னத்திரை மட்டுமல்லாது தும்பா , காக்டைல் , ஜூங்கா , புலிப்பாண்டி உள்ளிட்ட படங்களில் நகைச்சுவை கதாபாத்திரங்களில் நடித்து இருக்கிறார்.

என்னாது குக் வித் கோமாளி கிராண்ட் ஃபினாலே முடிஞ்சிடுச்சா.. வின்னர் அப் அவங்களா? சூப்பரப்பு!

