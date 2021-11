விளையாட்டு வேற மாதிரி மாறி போச்சு...போட்டியாளர்கள் பெற்ற வாக்குகள்..கமல் சொன்னது நடந்துவிடுமோ

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதிர்பாராததை எதிர் பாருங்கள் என்று கமல் கூறியது தற்போது நிறைவேறி விட்டதே என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

நேற்று வரைக்கும் இருந்த வாக்குகள் அடிப்படை இன்று முழுமையாக மாறிப்போய்விட்டது.

இதை எதிர்பார்க்கவில்லை என்று ரசிகர்கள் பீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது இவர்தான்...மனம்திறந்த இசைவாணி

English summary

Details of the votes polled by the six contestants in the elimination this week. Fans are saying that any change could take place as the contestants in the last three places are by a narrow margin.