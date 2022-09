எதிர்நீச்சல் சீரியலில் கேரக்டர்கள் உருவான விதம் இப்படித்தான்... இயக்குனர் கூறிய சுவாரசியமான தகவல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ஒவ்வொரு கேரக்டர் பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்களை அந்த சீரியலில் இயக்குனர் திருச்செல்வம் கூறியிருக்கிறார்.

அனைவரையும் மிரட்டும் ஆதி குணசேகரின் கேரக்டரைப் பற்றி இயக்குனர் வெளியிட்ட தகவல் பலருக்கும் வியப்பை கொடுத்திருக்கிறதாம்.

எதிர்நீச்சல் சீரியலில் கிளிசரினே போடாமல் தன்னுடைய நடிப்பாலே அழுது அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்திய நடிகைகளை பற்றியும் திருச்செல்வன் கூறி இருக்கிறார்.

English summary

Director Thiruchelvam has told interesting information about each character in the serial which is being aired on Sun TV.The information released by the director about the character of Adi Gunasekar, who intimidates everyone, has surprised many.