ஆஹா... இன்னைக்கு அபிஷேக்கு ஆண்டவரே அபிஷேகம் செய்வாரா... ஆர்வத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : வாரத்தின் இறுதி நாள் எப்போது வரும் என்று ரசிகர்கள் ஆர்வத்தில் காத்திருந்தனர்

இந்த வாரம் எலிமினேஷன் யார் என்பதில் தெரிந்துகொள்வதில் ரசிகர்கள் செம்ம ஆர்வத்தில் காத்திருக்கின்றனர்.

முதல் வாரத்திலே பிரபலமான அபிஷேக் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு கமல்ஹாசனை பற்றி பேசி இருப்பதால் அதைப் பற்றி அவர் எதுவும் கேள்வி கேட்பாரா என்பதில் ப்ரோமோவின் காட்டவில்லையே என ரசிகர்கள் ஃபீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நெகட்டிவ் கமெண்டுகள் வராத ஒரே போட்டியாளர் இவர்தான்

English summary

Fans are eager to see scenes of Kamal Haasan talking to contestants on Saturday's episode of Bigg Boss. At this stage, many people are asking if abhishek will talk about kamal haasan as the video of him talking about him before coming to the show has gone viral.