விஜய் சேதுபதியோடு மிரட்டப் போகும் ஸ்ரீசாந்த்... என்ன கேரக்டர்...ஆர்வத்தில் ரசிகர்கள்.

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் சேதுபதியோடு புது படத்தில் ஸ்ரீசாந்த் நடிப்பதை கேட்டு ரசிகர்கள் உற்சாகம் அடைந்துள்ளனர்

அவருடைய வழக்கமான ஆக்ரோஷம் திரைப்படத்தில் என்ன மாதிரி இருக்க போகிறது என்று ஆர்வத்தில் ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

பங்காரு அடிகளார் வீட்டுக்கு சென்ற முதல்வர் ஸ்டாலின்.. பொன்னாடை போர்த்தி நலம் விசாரிப்பு!

காத்துவாக்குல 2 காதல் திரைப்படத்தில் விஜய் சேதுபதிக்கு டப் கொடுப்பாரா ஸ்ரீகாந்த் என்று ஆர்வம் ரசிகர்களிடம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Srikanth is rumored to be dubbing Vijay Sethupathi in the romantic movie Kathuvakkula erandu kaadhal.Fans are curious as to what his usual aggression is going to look like in the movie.