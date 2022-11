"நான் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணலையே”... பொறுக்கின்னு சொல்றவங்களுக்கு அசல் கூறிய பதில்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் சிக்ஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து அசல் கோலார் வெளியேற்றப்பட்டு இருக்கிறார். அவரைப் பற்றி அதிகமான நெகட்டிவ் கருத்துகள் பரவி வரும் நிலையில் அவர் பேசிய பழைய வீடியோவை ரசிகர் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

கானா பாடகர் ஆன அசல் கோலார் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் சக பெண் போட்டியாளர்களிடம் சில்மிஷ செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்த பல வீடியோக்களும் சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

சமூக வலைத்தளத்தில் அசல் கோலார்க்கு எதிராக பல பிரபலங்களும் கருத்து தெரிவித்து வந்தனர்.

English summary

Asal Kolar has been evicted from Bigg Boss Tamil season six. Fans are sharing the old video of him speaking while there are more negative comments about him. Ghanaian singer Asal Kolar in the Bigg Boss program, many videos of him engaging in silly activities with fellow female contestants have created a stir on social media.Many celebrities were also commenting against Asal Kolar on social media.