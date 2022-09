போகும் இடம் எல்லாம் இப்படியா பண்ணுவீங்க கன்னிகா.. கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகையான கன்னிகா தற்போது தன்னுடைய காதல் கணவருடன் திருமணம் ஒன்றில் கலந்து கொண்ட வீடியோவை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டுள்ளார்.

செல்லும் இடமெல்லாம் திருமணத்தை நடத்தி ஆசிர்வாதங்களை அள்ளி தெளிக்கும் கன்னிகாவுக்கு ரசிகர்கள் அறிவுரைகளை கூறி வருகிறார்கள்.

புதிய படத்தின் அப்டேட்டுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கும் ரசிகர்களுக்கு கன்னிகாவின் இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் சில ஏமாற்றங்களாக இருந்து வருவதாக ரசிகர்கள் புலம்பி வருகிறார்கள்.

English summary

actress Kanika recently posted a video on Instagram where she attended a wedding with her love interest.Fans are lamenting that Kannika's videos like these have been a bit of a disappointment for the fans who are waiting for the updates of the new film.