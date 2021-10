பிக்பாஸ் விதியை மீறிய அபிஷேக், பிரியங்கா, நிரூப்...சிறை காத்திருக்கிறதா?....குறும்படம் உண்டா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி இருக்கிறார்களோ அதையே இப்போ பிரியங்காவும் அபிஷேக்கும் மற்றும் நிரூப் செய்திருக்கிறார்கள்.

இவர்கள் கேங் சேர்ந்த பிறகு வேற மாதிரி மாறி விட்டார்கள் என நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

போன வாரமே ரகசியம் பேசி தப்பித்து விட்டார்கள் இந்த வாரமாவது இதை கமல் கவனிப்பாரா என ரசிகர்கள் கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நெகட்டிவ் கமெண்டுகள் வராத ஒரே போட்டியாளர் இவர்தான்

English summary

Fellow contestants fans are eagerly waiting to see if Kamal will punish the contestants who they are talking about this week on Bigg Boss.