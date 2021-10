பாதுகாப்பு, நியாயத்துக்காக ஓடிவந்த ஆண் போட்டியாளர்கள்...வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஆண் போட்டியாளர்கள் தற்போது வேற லெவலில் கலக்கி விட்டார்கள்.

நாங்கள் பாதுகாப்புக்கு சளைத்தவர்கள் அல்ல என்பதை ஆண்கள் நிரூபித்து விட்டனர் என ரசிகர்கள் ஆர்ப்பரித்து வருகின்றனர்.

அழுகைக்கும் கண்ணீருக்கும் அகப்படாமல் நியாயத்திற்கு குரல்கொடுத்த போட்டியாளர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிகின்றது.

பிராங்க் செய்த அண்ணாச்சி, பிரியங்கா...மீண்டும் களைகட்டிய பிக் பாஸ்

English summary

