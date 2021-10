நிராயுதபாணியாக நின்ற தாமரை..பாவனி,சுருதி நடந்து கொண்டது ...குவியும் கமெண்டுகள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: டாஸ்க் என்றால் அதற்காக எப்படியும் விளையாடலாமா என நெட்டிசன்கள் கொதித்தெழுந்து வருகின்றனர்.

நான் செய்தது தவறா சரியா என தெரியாமலே சுருதியும் பாவனியும் பேசி வருகின்றனர்.

தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக அடுத்தவர்களின் இயலாமையை பயன்படுத்தி கொள்ள கூடாது என ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்

ராஜு வார்த்தை விட்டுவிட்டார் புலம்பும் பாவனி...யார் செய்தது சரி குழம்பும் ரசிகர்கள்

English summary

The netizens have been raving that Shruti and Bhavani have cheated Lotus when he plans and stands unarmed.