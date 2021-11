சிறப்பாக விளையாடி வின் பண்ணுங்க...பிரியங்காவை வாழ்த்தி குடும்ப போட்டோவை ட்ரெண்ட் செய்யும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிரியங்கா பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் இருந்தாலும் அவருடைய குடும்ப போட்டோக்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

அவருடைய கணவருடன் இவர் எடுத்த பல புகைப்படத்தை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை குவிக்கிறார்கள்.

எப்படியும் இந்த சீசனில் பிரியங்காவை ஜெயிக்க வைத்துவிட வேண்டும் என்று அவருடைய ரசிகர்கள் சபதம் எடுத்து வருகிறார்களாம்.

English summary

Fans have gone viral on social media with their best wishes to Priyanka for her success in the second season of Bigg Boss. Photos taken by Priyanka and her husband are now viral on Instagram.