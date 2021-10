மிரட்டும் சர்வைவர்...துடிக்கும் ராம்..என்ன ஆச்சோ பதறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சர்வைவர் நிகழ்ச்சியின் முதல் ப்ரோமோ ரசிகர்களின் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி விட்டது.

டாஸ்க் என்கிற பெயரில் இரண்டு டீம் களின் உடல் வலிமையும் மனவலிமையும் நிரூபிக்க வைத்து வருகிறது.

விடுமுறையை கழிக்க வந்த அக்கா, தம்பி கண்மாய் சேற்றில் சிக்கி பலி: இடையமேலூர் அருகே சோகம்

இங்கு திறமைக்கு மட்டும் தான் மதிப்பு என்பதை மீண்டும் மீண்டும் சர்வைவர் போட்டியாளர்களுக்கு உணர்த்தியுள்ளது.

English summary

The survivor show is gaining popularity among the fans with new game shows every day. The contestants who participated were also well acquainted with the fans. Now that two contestants are entry, it has been a source of more energy for the fans.