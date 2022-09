கோபிநாத் நீயா நானா நிகழ்ச்சிக்கு வர காரணமே இது தானாம்...ஆனாலும் இவருடைய பெருந்தன்மை பெருசு தான்..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிரபல நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் கோபிநாத் தான் நீயா நானா நிகழ்ச்சிக்குள் வந்தது பற்றியும் நிகழ்ச்சியில் நடந்த பல சுவாரசியங்களை குறித்தும் பேசியுள்ள வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.

2006 முதல் தற்போது வரை நீயா நானா நிகழ்ச்சியின் ஒரே தொகுப்பாளராக தான் இருந்து வருவதை பற்றியும், இந்தப் பெருமையை தன்னை மட்டும் சார்ந்ததில்லை என்றும், வேறு யார்? யார்?காரணம் என்பதை பற்றியும் கோபிநாத் கூறியுள்ள கருத்துக்கள் நீயா நானா நிகழ்ச்சி குழுவினரை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி இருக்கும்.

English summary

Host Gopinath had a panel discussion on the topic "Cinema Actors' Fan Clubs - Their Families" in the first show. The program was well received. He joked that he started doing shows on political and social issues at a very young age and even now, my family uses my looks, style and dress code from the first show I hosted to make fun of me.