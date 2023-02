"நான் ஆசைப்பட்டது நிறைவேறிவிட்டது”துள்ளி குதித்து மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்த டிடி.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

டிடி தான் சிறுவயதிலிருந்து ஆக்ஸ்போர்ட் யுனிவர்சிட்டிக்கு வரவேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டதாகவும் தற்போது அது நிறைவேறிவிட்டது என்று மகிழ்ச்சியை ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் தொகுப்பாளராக இருந்து வரும் டிடி என்ற திவ்யதர்ஷினி சமீபத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு ரசிகர்களோடு தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

சிறுவயதிலிருந்தே ஆசைப்பட்ட தன்னுடைய கனவு ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்க வேண்டும் என்பது ஆனால் தற்போது அந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு வந்து விட்டேன் என்று நெகிழ்ச்சியாக பேசி டி டி மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

இந்த வீடியோவை பல மாணவர்களின் மனதை ஊக்குவிக்கும் என்று நம்புகிறேன் என்று கூறியிருக்கிறார்.

டிடியின் மறுமணம்! முதல்முறையாக ரகசியங்களை உடைத்த எதிர் நீச்சல் ரேணுகா.. இதுதான் நிஜ காரணமாம்!?

English summary

DD Divyadarshini, who is an anchor on Vijay TV, has recently released a video and shared her happiness with her fans. Her dream since childhood was to study at Oxford University, but now she has reached that university. He has said that.