Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: திரைப்படங்களுக்கு இணையாக தற்போது கலர்ஸ் டிவி சீரியலில் சண்டை காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டுள்ளது.

திரைப்படத்திற்கு இணையாக சீரியலில் அதிரடி..நடிப்பு என்றாலும் நியாயம் வேண்டாமா?உசுரு முக்கியம் பாஸ்

கலர் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் இதயத்தை திருடாதே சீரியலில் சூட்டிங் ஸ்பாட் வீடியோ தான் தற்போது ரசிகர்களின் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

அணு உலை வெடித்த.. வாழவே தகுதியற்ற

English summary

Fight scenes are currently filmed on the Colors TV series in parallel to the movies.The shooting spot video in the Serial Idhayathai thirudathe airing on Color TV is currently shocking fans.