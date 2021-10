அபிஷேக்கை பார்த்து வெளிப்படையாக பேசிய அண்ணாச்சி... இது பிடிக்கவில்லை என பொங்கும் சிபி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ரசிகர்களின் மனதில் இருப்பதை தற்போது அண்ணாச்சி வெளிப்படையாக பேசி விட்டார் என ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இதுநாள் வரையிலும் இல்லாமல் திடீரென சிபி, அபிஷேக் பற்றிய கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இருக்கிறார்.

அபிஷேக்கின் முகத்துக்கு நேராகவே அவருடைய கேரக்டரை பற்றி விமர்சித்து இருப்பது ரசிகர்களின் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

அபிஷேக்கை பக்கத்தில் வைத்துக்கொண்டு...பிரியங்காவுக்கு அட்வைஸ் செய்த ராஜு...காண்டான அபிஷேக்

English summary

Fellow contestants have been expressing their views on the fire inside the house during C's tenure as chairman this week in which Iman Annachi has said what CB is saying about Abhishek is wrong but Annachi's opinion is correct and fans have been supporting Annachi on the social website.