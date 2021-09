பதுங்கிய பப்லு... பதறிய மீரா ..பெரிய மனுஷன் செய்ற வேலையா இது...கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சீரியலில் கோபமான கேரக்டராக மிரட்டிக் கொண்டிருக்கும் பப்லு சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் செய்த செயல்தான் தற்போது அனைவரையும் சிரிக்க வைத்திருக்கிறது.

சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கண்ணான கண்ணே சீரியலின் அப்பா கேரக்டரில் நடிக்கும் பிரித்வி தன்னுடைய மூத்த மகளாக நடிக்கும் நிமிஷிகாவிடம் செய்த சேட்டைகள் தான் அனைவரையும் ரசிக்க வைத்திருக்கிறது.

வெறும் 24 மணி நேரம்தான்.. சென்னையில் கடத்தப்பட்ட 3 வயது சிறுவன் நாக்பூரில் மீட்பு!

தன்னை மறந்து மேக்கப் போட்டுக் கொண்டிருந்த நிமிஷிகா திடீரென பதறியபடி கத்தி ஆர்ப்பாட்டம் போட்டு சூட்டிங் ஸ்பாட்டை பதற வைத்து விட்டார்.

English summary

Kanna Kanne Serial, which is being telecast on Sun TV, is currently being telecast in the lead on TRP. Fans are increasing day by day for this serial. The expectations for the serial have increased with the fans as it is going on air briskly.