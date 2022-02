ஆரம்பத்திலே ஜாதக பொருத்தம் சரி இல்லை.. வாழ்க்கை இப்ப ரொம்ப மாறிடிச்சி..மனம் திறந்த கன்னிகா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கன்னிகா ரவி தான் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டாலும் தன்னுடைய வாழ்க்கை இப்போது இருக்கும் நிலைமையை பற்றி மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

ஆரம்பத்திலிருந்தே பல பிரச்சனைகளை தாண்டி நடந்த திருமணத்தால் வாழ்க்கையில் தனக்கு ஏற்பட்ட ஏற்ற இறக்கங்களை கன்னிகா ரசிகர்களோடு பகிர்ந்துள்ளார்.

English summary

Kannika Ravi has opened her mind about the current state of her life even though she is in love and getting married.