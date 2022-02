கமல் செய்கையால் அழுதிருக்கிறேன்..பலமுறை கமல் மீது பொறாமை ஏற்பட்டிருக்கிறது.. மனம்திறந்த கன்னிகா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இருந்து விலகிய கமலஹாசனை பற்றி கன்னிகா மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் சினேகன் மனைவி கன்னிகா தங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையில் கமல் மீது பொறாமை பட்டிருப்பதாக உண்மையை உடைத்திருக்கிறார்.

English summary

Sinegan is attending the Bigg Boss Ultimate show,He wife Kannika, has broken the fact that they are jealous of Kamal in their married life.