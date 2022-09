நடிப்பை விட்டு விலகிய லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன்...காரணம் அந்த நடிகை தானா..!! பிரச்சனை பெருசு தான் போல

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:நடிகை, இயக்குனர், சமூக ஆர்வலர் என்று பன்முகத்தன்மை கொண்ட லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் இரண்டரை ஆண்டுகளாக தான் எந்த படத்திலும் நடிப்பதற்கு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்றும், அதற்கு காரணம் நடிகை வனிதா தான் என்று பெயரைக் குறிப்பிடாமல் கூறி உள்ளது லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் ரசிகர்களிடையே அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வனிதா உடனான மோதலால் நான் ஏன் சினிமாத்துறைக்கு வந்தேன் என்று வருத்தப்பட்டதாக லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Lakshmi Ramakrishnan has shocked fans by saying that she has not agreed to act in any film for two and a half years and the reason is actress Vanitha.Lakshmi Ramakrishnan said that because of the conflict with Vanitha, I regretted why I came to the film industry.