நீயா நானா நிகழ்ச்சி சூப்பர் அப்பாவின் வாழ்க்கையில் இத்தனை சோகங்களா?? இதனால் தான் அப்படி சொன்னாராம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் சூப்பர் அப்பா பட்டத்தை பெற்ற சீனி ராஜா தான் அடைந்து கொண்டிருக்கும் வேதனைகளைப் பற்றி கூறியிருக்கிறார்.

படிக்காததால் தான் பட்ட அவமானங்களை பற்றி வெளிப்படையாக சீனி ராஜா கூறியிருக்கிறார்.

தயங்கி தயங்கி பேசிய சீனி ராஜா மனதில் இருக்கும் சோகங்களை முதல் முறையாக வெளிக்காட்டி இருக்கிறார்.

மகள் மட்டுமல்ல மனைவியும் எனக்கு தெய்வம் தான்... உருக்கமாக கூறிய நீயா நானா சூப்பர் அப்பா

English summary

Seeni Raja, who got the title of Super Dad, has talked about the pains he is going through in the show Neeya Naana, which is being aired on Vijay TV.