விஜய்யை பற்றி புகழ்ந்து தள்ளிய சம்யுக்தா..கடைசியில் இப்படி சொல்லிவிட்டாரே..!? கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: காப்பி வித் காதல் பட ஆடியோ ரிலீஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பிக் பாஸ் புகழ் சம்யுக்தா, தளபதி விஜய்யின் வாரிசு பட ஷூட்டிங் குறித்து பேசி உள்ளதை விஜய் ரசிகர்கள் டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே பல நடிகைகள் விஜய்யை குறித்து பேசியதையே சம்யுக்தாவும் பேசி இருந்தாலும், அவர் பேசியதை வாரிசு படத்தின் அப்டேட் ஆக எடுத்துக் கொண்டு விஜய் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வீடியோவை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

Samyuktha of Bigg Boss fame, who participated in the audio release of coffee with kadhal, has been trending for Vijay fans talking about the shooting of Thalapathy Vijay's successor.