அண்ணாச்சியை ஒருமையில் திட்டிய அபிஷேக்....வயசுக்கு மரியாதை கொடுக்காமல்...கொந்தளிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அபிஷேக் கலந்து கொண்டு இருக்கிறார் என்று தெரிந்ததுமே நெட்டிசன்கள் எங்களுக்கு கண்டெண்ட்க்கு பஞ்சமில்லை என்று கூறிவந்தனர்.

வாய் இருக்கிறது என்பதற்காக கேமரா முன்னாடி கண்டதையும் பேசலாமா என்று தற்போது இவருக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கின்றனர், அண்ணாச்சியின் தீவிரமான ரசிகர்கள்.

தசரா பண்டிகை திருவிழாக்கோலம் பூண்ட மைசூரு : கொரோனா பரிசோதனை அறிக்கை கட்டாயம் - வழிகாட்டு நெறிமுறை

இது என்ன ஆள் பார்த்து இப்படி எல்லாம் ஏத்தி இறக்கி பேசுனா அதை பாத்துக்கிட்டு இருக்க நாங்க சும்மா இருக்க மாட்டோம் என்று நெட்டிசன்கள் ட்ரோல்களை உருட்ட ஆரம்பித்துவிட்டனர்.

English summary

Abhishek's behaviour towards you in the fifth season of Bigg Boss has created a buzz among the fans and netizens who are already doing even the smallest of his small acts are now playing memes of him.