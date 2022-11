கொஞ்சம் கூட லாஜிக் வேண்டாமா? நம்புற மாதிரியா இருக்கு? பாரதி கண்ணம்மா முடிவை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலின் எபிசோட்டை நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

பாரதி திருமணம் செய்து கொள்ளாததால் தன்னுடைய வயிற்றில் இருந்த குழந்தையை வெண்பா கலைக்க வேண்டும் என்பதற்காக மாடி படியில் இருந்து உருண்டு குழந்தையை கலைத்திருப்பார். அதை குறித்து தற்போது நெட்டிசன்கள் மீம்ஸ்களை வெளியிட்டு கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

போன வாரம் தான் குழந்தை.. மாணவியை சீரழித்த பேக்கரி மாஸ்டர்! கை கட்டி வாயை பொத்தி.. வெலவெலத்த வேலூர்!

English summary

Netizens are making fun of the episode of Bharathi Kannamma serial which is being aired on Vijay TV. As Bharathi is not married, Venba rolled down the stairs to abort the child in her womb. Netizens are currently making memes about it.