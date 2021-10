இந்த வாரம் தாமரையின் வாரமா..??கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தினமும் ப்ரமோவில் இடம் பிடித்துவிடும் தாமரையைப் பார்த்து ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

அபிஷேக்குக்கு பிறகு கண்டெண்ட் கொடுப்பதில் தாமரைச்செல்வி கலக்கி வருகிறார் என்று நெட்டிசன்கள் ஒரு பக்கம் கொளுத்திப் போடுகின்றனர்.

போன வாரத்தில் முதல் ஆளாக சேவ் ஆனதால் இந்த வாரம் முழுக்க இவர் முகம் தான் ப்ரமோவில் வலம் வருகிறதா..!!??என சிலர் சந்தேகங்களை எழுப்புகின்றனர்.

நிராயுதபாணியாக நின்ற தாமரை..பாவனி,சுருதி நடந்து கொண்டது ...குவியும் கமெண்டுகள்

English summary

Now fans are raving that Thamarai selvi's face is the most common in promos. Many people have been sending comments in support of him.