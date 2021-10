தலைவர் பதவியில் தடுமாறும் இசைவாணி...ஒத்துழைக்காமல், ஒதுங்கி நிற்கும் போட்டியாளர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நெருப்பு காயின் மூலமாக நெருப்பு ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறார் இசைவாணி.

தன்னுடைய பேச்சை யாரும் கேட்கவில்லை என புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்.

இன்னும் பல ஆண்டுகளுக்கு பாஜக சக்தி வாய்ந்ததாக கட்சியாகவே நீடிக்கும் - பிரசாந்த் கிஷோர் திட்டவட்டம்

இதற்கு முன்பு இருந்த தலைவர்களுக்கு கொடுத்த அங்கீகாரத்தை போட்டியாளர்கள் ஏன் இவருக்கு மட்டும் கொடுக்கவில்லை என ரசிகர்கள் கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Netizens have been raving at the behaviour of their fellow contestants without listening to the chairman, Isai vani.