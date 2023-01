பாண்டியன் ஸ்டோரில் இப்படி ஒரு சொதப்பலா? இப்படியா ரசிகர்களை ஏமாற்றுவாங்க? கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலின் ப்ரோமோவை நெட்டிசன்கள் தற்போது கலாய்த்து வருகின்றனர்.

பாண்டியன் ஸ்டோர் மெஸ்ஸில் சாப்பாட்டில் கரப்பான் பூச்சி இருந்ததாக கூறி ஓட்டலை உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் மூடிவிட்டு சென்று விடுகின்றனர்.

இந்த நிலையில் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியல் ப்ரோமோவில் நெட்டிசன்கள் சில சொதப்பல்களை சுட்டிக்காட்டி கலாய்த்து வருகின்றனர்.

பாண்டியன் ஸ்டோர் ஹோட்டலில் தங்கள் கடையில் உள்ள பார்சலுக்கும் மற்ற பார்சலுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் இருப்பதை நெட்டிசன்கள் கண்டுபிடித்து இருக்கின்றனர்

பகையை மறந்து உறவு கொண்டாட்டம்.. என்னென்ன கதை சொல்றாங்க! விக்ரமன், அசீமிற்கு கிடைத்த பாராட்டு

English summary

Netizens are currently raving about the promo of Pandyan Store serial which is being aired on Vijay TV. The food safety officials have closed down the restaurant saying that there was a cockroach in the food in Pandyan Store mess. In this situation, the netizens are pointing out some bugs in the promo of Pandyan Store serial.