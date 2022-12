என்னது பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள்ளே அசீமை பார்க்க உதயநிதி வருகிறாரா!?அவரே கூறிய தகவல்.. இதுதான் காரணமா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் நடந்து வரும் ஃப்ரீஸ் டாஸ்க்கில் கலந்து கொள்வதற்காக உதயநிதி ஸ்டாலின் வருகிறார் என நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து இருக்கின்றனர்.

அசீம் சார்பாக உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அசீம் தனது விருப்பத்தை தெரிவித்து இருக்கிறார்.

தன்னை அரசியல்வாதி என காட்டிக்கொள்ள முயற்சிக்கும் அசீம் பற்றி சமூக வலைத்தளத்தில் நெட்டிசன்கள் அதிகமான மீம்ஸ்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

ரச்சிதாவிற்காக பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்த நபர்.. கணவரின் கிப்ட்.. கண்கலங்கிய நெகிழ்ச்சியான தருணம்

English summary

Netizens are buzzing that Udhayanidhi Stalin is coming to participate in the ongoing freeze task of Bigg Boss Tamil Season 6. Azeem has expressed his desire that Udhayanidhi Stalin should participate on behalf of Azeem. Netizens are posting more memes on social media about Azeem who is trying to pretend to be a politician.