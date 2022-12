அப்போ கண்ணம்மா, இப்போ பாரதி!? இது தான் இந்த சீரியலின் மொத்த கதையா? ஏமாற்றத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் ஆரம்பத்தில் கண்ணம்மா செய்த அதே வேலையை தற்போது பாரதி தொடங்கியிருப்பதால் நெட்டிசன்கள் இதை வைத்து அதிகமாக மீம்ஸ் வெளியிட்டு கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

என்னதான் சீரியலாக இருந்தாலும் ஒரே கதையே திரும்பத் திரும்ப சீரியலில் கொண்டு வருவதால் இந்த சீரியலில் எந்த அளவிற்கு ரசிகர்கள் ரசிகிரார்களோ அந்த அளவிற்கு அதிகமாக கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

Bharthi Kannamma has started the same job as Kannamma did in the beginning, so netizens are making memes about it.No matter what the serial is, the same story is being repeated in the serial, so the fans are getting more and more excited about this serial.