பட்டுச்சேலை சரசரக்க... பார்வையாலே சுண்டி இழுக்கும் பிரியங்கா நல்கரி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எத்தனை முறை பார்த்தாலும் சலிக்காத பேரழகியாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார் சன் டிவியின் ரோஜா.

மாடர்ன் உடையிலும் சரி, புடவையிலும் சரி, எப்படி பார்த்தாலும் கலக்குறாரே என ரசிகர்களின் மனது ஏங்கி போய் இருக்கிறதாம்.

விதவிதமாக போஸ் பார்த்ததும் ரசிகர்களின் ஹார்ட்டின்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் ஆக்கிரமித்து வருகிறது.

அடிபொலி...ஆட்டம் போட்டு ஆடவைக்கும் ரோஜா.. பார்த்ததும் ஓடோடி வரும் ரசிகர்கள்

English summary

Priyanka Nalkari, who is playing the female lead in the rose serial being telecast on Sun TV, has been an actress of serial fans and has been a familiar actress to many youngsters as she is also active on social media.