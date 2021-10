வாழ்க்கையில் எனக்கு குறிக்கோள்களே இல்லை...பிரியங்காவின் பேச்சுக்கு சம்மட்டி அடி கொடுத்த ஐக்கி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: மனதில் தோன்றியதை எல்லாம் பேசிய பிரியங்காவை போட்டியாளர்கள் வாயடைக்க வைத்து விட்டார்கள்.

ஹார்ட்டின் கொடுத்த ரசிகர்கள் கூட அன்லைக் கொடுத்துவிட்டனர். ப்ரியங்காவின் அந்த ஒற்றை வார்த்தையால்.

காங்கிரசுடன் கூட்டணி வைக்க தயங்குவது ஏன்?.. மனம் திறந்த அகிலேஷ் யாதவ்!

பல பேருக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்கும் பிரியங்கா இப்படி பேசலாமா என்று ரசிகர்களும் பொங்கி வருகிறார்கள்.

English summary

Priyanka's fellow contestants have expressed displeasure over her saying that she is living without any goals in her life. Priyanka has been enjoying her fellow contestants and growing up in a separate place in the minds of her fans, but a few words she spoke while telling everyone about her story are unacceptable to the contestants and fans.