காலை எழுந்து..தினம் குளித்து...பாவனியை பாராட்டிய பிரியங்கா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பாவனியைப் பற்றி பிரியங்கா பேசியிருப்பது ரசிகர்களுக்கு எனர்ஜி கொடுத்திருக்கிறது.

பாவனியைப் பற்றி பிரியங்கா பேசியதைக் கேட்டதும் பாவனியில் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

ஆகா...எங்க தலைவி தான் வேற லெவல் என்று ரசிகர்களின் ஆர்ப்பரிப்பில் சமூகவலைத்தளமே அல்லல்படுகிறது.

English summary

A week after the fifth season of Bigg Boss, the contestants were talking about their opinions and life stories while each of the contestants was talking in front of Kamal yesterday when Priyanka's jolly talk about the role has been well received by her fans.