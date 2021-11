எளிமையாய், புடவையில் புன்னகைக்கும் ரச்சிதா...ரசிகர்களுக்கு கூறிய அறிவுரை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: மழைக் காலத்தில் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி பவ்யமாய் அறிவுரை கூறியிருக்கிறார் ரச்சிதா.

உடல் மெலிந்து புடவையில் போட்டோ வெளியிட்ட ரச்சிதாவை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் அசந்து போய் இருக்கின்றனர்.

பூ போட்ட புடவையில் வந்த இவர் கூறிய அறிவுரை பலருக்கும் தேவைதான் என்று ரசிகர்கள் கூறுகின்றனர்.

சென்னை வெள்ளம்: 2015ல் களம் வந்த தனியார் அமைப்புகள் இப்போது எங்கே? தன்னார்வலர்கள் ஏன் உதவவில்லை?

English summary

Photos posted by Rachitha in a sari on Instagram have gone viral. She has captioned these photos as 'stay safe makkale'.