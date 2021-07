பச்சை பசேலென்று மொத்த அழகும்.. சொக்கி விழும் ரசிகர்கள்.. அந்த சிரிப்புதான்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : பச்சைப் பசேல் என பளிச்சென ஒரு போட்டோஷூட் நடத்தியுள்ளார் ரம்யா பாண்டியன்.

மொட்டை மாடி ரம்யாவிலேயே இன்னும் தங்கியிருக்கும் ரசிகர்களை அங்கிருந்து தூக்கி வர ரம்யா என்னவெல்லாமோ செய்து பார்க்கிறார்.

கவர்ச்சியை விட அழகியல்தான் ரம்யாவிடம் கொட்டிக் கிடக்கிறது. அந்த அழகும், வசீகரமும்தான் ரம்யாவின் பலமும் கூட.

English summary

Actress Ramya Pandian who is very busy with shoots and tree plantations has come out with another cool photoshoot and the images are already viral.