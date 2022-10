"குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பு இல்லை”மருத்துவர்..நிறைமாதமாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்த விஜய் டிவி ஜோடி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தாய்மை என்பது ஒரு வரம் அது அனைவருக்குமே கிடைத்து விடுவதில்லை. அது தனக்கு இரண்டாவது முறையாக கிடைத்த மகிழ்ச்சியை ஆர் ஜே கவிதா ராஜ்மோகன் ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

ஆரம்பத்தில் கவிதாவிற்கு குழந்தை பிறக்கவே வாய்ப்பு இல்லை என்று கூறிய நிலையில் தற்போது இவர் இரண்டாவது முறையாக கர்ப்பமாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியை கொண்டாடி இருக்கிறார்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான மிஸ்டர் அண்ட் மிஸஸ் சின்னத்திரை நிகழ்ச்சியில் பைனலிஸ்டாக வந்த ஆர் ஜே கவிதா தற்போது இரண்டாவது முறையாக கர்ப்பமாக இருப்பதற்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

English summary

Motherhood is a gift that not everyone gets. RJ Kaveetha Rajmohan has shared the happiness of her second time with her fans. Initially, Kaveetha said that there was no chance of having a child, but now she is celebrating the joy of being pregnant for the second time. Congratulations are in order