முனீஸ் ராஜா வெளியிட்ட அடுத்த வீடியோ.. ஒரு வாரத்திற்குள் இப்படியா?? நெட்டிசன்ஸ் கிண்டல்

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகர் முனீஸ் ராஜா திருமணம் முடிந்த பிறகு வெளியிட்ட வீடியோ தற்போது பலராலும் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

திருமணத்திற்கு பிறகு தனது காதல் மனைவிக்காக தான் செய்த செயலை குறித்து அந்த வீடியோவில் பேசியுள்ளார்.

திருமணம் முடிந்தே ஒரு வாரம் தான் ஆகிறது அதற்குள் இப்படி ஒரு ஏற்பாடா என்று நெட்டிசன்கள் முனீஸ் ராஜாவை கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

மனைவியின் ஆசையை திருமண பரிசாக நிறைவேற்றிய முனீஸ் ராஜா... ரசிகர்களிடம் உருக்கமான வேண்டுகோள்

English summary

Serial actor Munish Raja has said in a video that he is building a house for his wife for 50 lakhs. While the fans who saw this video are congratulating, some netizens are raising questions as to why this should be reported on social media.