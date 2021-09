காருக்குள்ளே சகலமும்...கலக்கும் ஷிவானி...கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: புது கார் வாங்கிய ஷிவானியை கையிலே பிடிக்க முடியவில்லை எது செஞ்சாலும் காருக்குள்ளே தான் என ரசிகர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.

ஆனாலும் பிஎம்டபிள்யூ கார் வாங்க காசு இருக்கிற ஷிவானிக்கு ஒரு பேண்ட் நல்லபடியா வாங்க முடியலையே என்று நெட்டிசன்கள் தங்கள் பங்குக்கு கலாய்ப்பதற்கு வந்துவிட்டார்கள்.

காபி கப்போடு கலக்கலாக அமர்ந்திருக்கும் ஷிவானியை பார்த்து அசந்து போன ரசிகர்கள் கமெண்ட்களில் கவிதைகளை பாட தொடங்கிவிட்டார்கள் .

குளுகுளுவென மாறப்போகும் தலைநகர். அடையாறு கரையோரம் சென்னை மாநகராட்சி போட்டுள்ள சூப்பர் திட்டம்..!

English summary

Shivani has often taken a photo shoot inside the car after buying a car, but fans are increasing on the social media day by day, even though she has made her debut in films.